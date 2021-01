Conti in panchina a Cagliari: mercoledì visite mediche con il Parma

Conti in panchina per Cagliari-Milan: sarà l’ultima apparizione del terzino in maglia rossonera. Mercoledì andrà al Parma

Andrea Conti questa sera farà parte della spedizione di Stefano Pioli per il match di campionato contro il Cagliari. Il terzino italiano siederà in panchina per l’ultima volta visto che mercoledì volerà in Emilia per effettuare le visite mediche con il Parma.

L’accordo trovato tra Milan e gialloblù è stato raggiunto attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 7 milioni di euro.