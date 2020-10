Conte potrebbe lanciare Darmian titolare nel prossimo derby

Darmian, Antonio Conte sta facendo il punto in casa Inter per quanto riguardai disponibili. Difesa in emergenza

Antonio Conte sta facendo il punto in casa Inter per quanto riguardai disponibili. Il Covid 19 ha lasciato il segno anche alla Pinetina, con diversi giocatori nerazzurri contagiati. In vista del derby il mister interista si trova in piena emergenza per quanto riguarda il reparto difensivo.

Con Alessandro Bastoni e Milan Skriniar probabilmente fuori, il tecnico potrebbe lanciare dal primo minuto Matteo Darmian, ultimo arrivato in casa nerazzurra. Per il terzino potrebbe quindi esserci subito una sfida da derby contro il proprio passato rossonero.