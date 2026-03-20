Conte avverte: «Dobbiamo qualificarci in Champions, ma nessuno ci impedisce questo. Mancano 8 partite e…»

Conte avverte Inter e Milan in vista della lotta al vertice e ai microfoni di Dazn parla così del successo del Napoli in casa del Cagliari

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione della sua squadra dopo la vittoria per 1-0 contro il Cagliari nella 30ª giornata di Serie A 2025-2026. Nonostante il risultato positivo, Conte ha sottolineato alcuni aspetti da migliorare in vista delle ultime partite della stagione.

FINALE DI STAGIONE – «Mancano 8 partite e sicuramente il rientro di alcuni calciatori che ancora non sono al 100%, come Frank Anguissa, lo stesso Scott, ho visto molto bene De Bruyne che è rimasto per tutta la partita. Lo stesso Lobotka oggi ha faticato un pochettino dopo due settimane di sosta. Noi dobbiamo recuperare Rahmani e Di Lorenzo ma credo sia difficile. Però dobbiamo continuare così a fare ciò che abbiamo fatto fino ad esso e tenere botta alle prime disposizioni della classifica. Ora dobbiamo qualificarci in Champions, la competizione più importante ma nessuno ci deve impedire di guardare davanti. Noi vincendo così mettiamo loro pressione!»

CLEAN SHEET – «Si è importante perché la porta inviolata dopo 11 partite dove abbiamo preso gol è importante. Il Cagliari oggi non ha mai tirato in porta questo deve essere importante perché mantenere la porta inviolata e difendere bene serve grande applicazione e grande voglia. I ragazzi hanno fatto una buona partita. Se facciamo il secondo gol riusciamo anche a concretizzare e non crearci ansie gli ultimi cinque minuti».

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QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

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