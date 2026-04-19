HANNO DETTO
Conte a DAZN: «Il primo dei perdenti. Cambia solo se ti qualifichi»
Conte nel prepartita di Napoli-Lazio ha detto la sua sul secondo posto, posizione che i partenopei si stanno contendendo con il Milan di Allegri
Napoli e Milan sono ufficialmente uscite dalla lotta Scudetto, con la sconfitta dei partenopei arrivata ieri in casa contro la Lazio all’Inter bastano 4 punti per ottenere il titolo. Le due squadre dunque non possono far altro che contendersi il secondo posto.
A proposito di questo, nel prepartita di Napoli-Lazio, ai microfoni di DAZN, si è espresso in maniera netta e diretta Antonio Conte. Queste le sue parole:
CAMBIA POCO – «Il secondo posto è il primo dei perdenti. Secondo, terzo o quarto non è che cambia chissà cosa. Cambia se ti qualifichi o meno in Champions League».