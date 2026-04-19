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HANNO DETTO

Conte a DAZN: «Il primo dei perdenti. Cambia solo se ti qualifichi»

Published

30 minuti ago

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Conte nel prepartita di Napoli-Lazio ha detto la sua sul secondo posto, posizione che i partenopei si stanno contendendo con il Milan di Allegri

Napoli e Milan sono ufficialmente uscite dalla lotta Scudetto, con la sconfitta dei partenopei arrivata ieri in casa contro la Lazio all’Inter bastano 4 punti per ottenere il titolo. Le due squadre dunque non possono far altro che contendersi il secondo posto.

A proposito di questo, nel prepartita di Napoli-Lazio, ai microfoni di DAZN, si è espresso in maniera netta e diretta Antonio Conte. Queste le sue parole:

CAMBIA POCO«Il secondo posto è il primo dei perdenti. Secondo, terzo o quarto non è che cambia chissà cosa. Cambia se ti qualifichi o meno in Champions League».

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