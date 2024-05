Conte Milan, il tecnico freme per tornare ad allenare: si è proposto ad un’ex! Ecco QUALE. Tante le squadre accostate all’allenatore

Tra i nomi accostati alla panchina del Milan, quello maggiormente apprezzato dalla tifoseria rossonera è quello di Antonio Conte. Il tecnico ex Juve e Inter è fermo da marzo 2023 ed avrebbe una voglia matta di tornare ad allenare.

Come riferito da Calciomercato.it, l’unica proposta concreta sul suo tavolo è però quella del Napoli. L’allenatore salentino ambiva ad un ritorno alla Juve, o in alternativa in un approdo in rossonero. La voglia di tornare a lavoro lo ha spinto persino a proporsi ad una sua vecchia squadra all’estero, ovvero il Chelsea (oltre che al Bayern Monaco).