Condividi via email

Conte Milan, la suggestione continua ad esistere: questa dichiarazione fa impazzire i tifosi. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Non tramonta la suggestione di Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli, sulla panchina del Milan. Con il futuro di Sergio Conceicao attualmente in bilico il Corriere della Sera ha approfondito l’argomento.

«Tra le suggestioni più affascinanti c’è Antonio Conte, attualmente sotto contratto con il Napoli fino al 2027. L’anno scorso il club rossonero non ha affondato il colpo, ma chissà che la situazione non possa cambiare in estate».