Conte Milan, Rubinho svela: «Ipotesi credibile, dove c’è fumo c’è fuoco. C’è una cosa in cui credo» – ESCLUSIVA

Rubinho, ex portiere di Genoa e Juve, ha parlato in esclusiva a Milannews24 sulla possibilità di vedere Antonio Conte al Milan

Antonio Conte è il nome che stuzzica maggiormente l’ambiente Milan per prendere il posto di Stefano Pioli nel caso in cui le strade dovessero separarsi al termine della stagione. A parlare del tecnico salentino, in esclusiva a Milannews24, è Rubinho, ex portiere tra le altre di Juve e Genoa ed allenato proprio da Conte dal 2012 al 2014 a Torino.

Che tipo di allenatore è Antonio Conte?

«Il mister è un allenatore estremamente intelligente, un grande intenditore di calcio e super preparato. Lui vive il calcio».

Com’è il clima con lui nello spogliatoio? Che rapporto instaura con i giocatori?

«Lui sa gestire lo spogliatoio molto bene e sa portare i giocatori dalla sua parte».

Ci racconti un aneddoto che vi lega?

«Questa è fuori dal campo. Abitavamo nella stessa via a Torino e parcheggiavano le macchine allo stesso parcheggio, una volta lui era davanti alla mia macchina e cercava di aprirla…non si era reso conto che fosse la mia!! Quando lui mi ha visto ha capito che fosse la macchina sbagliata, abbiamo riso e siamo andati all’allenamento».

Quale squadra sarebbe l’ideale per Conte in estate?

«Una squadra che gli consenta di lavorare alla sua maniera, cioè una squadra con giocatori di intensità e forza. È chiaro, anche con qualità».

Come vedi Conte come sostituto di Pioli sulla panchina del Milan?

«L’ipotesi è credibile. Io dico sempre che dove c’è fumo c’è fuoco! Conte è un allenatore da grandi squadre…e il Milan lo è. Per questo credo sia un ottimo nome per loro».

Dove potrebbe arrivare il Milan con Conte? Ibrahimovic sarebbe un alleato o rischierebbero di pestarsi i piedi a vicenda?

«Non so dove potrebbe arrivare, anche perché lui non c’è ancora! Sono due persone intelligenti e sanno che il Milan è più grande di loro e faranno di tutto per il bene del Milan».