Conte Milan, Petrarchi è sicuro: «È molto ambizioso, sceglierà questa meta». Le dichiarazioni dell’ex direttore sportivo

Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo di Torino e Roma, ha parlato a TV Play analizzando il futuro di Conte, allenatore accostato anche al Milan.

CONTE – «Mi auguro che vada all’estero così non mi associano più lui. Scherzi a parte, io non posso spostarmi fuori dall’Italia per scelte personali, ho avuto varie offerte anche dall’Inghilterra ma non le ho mai prese in considerazione. Conte è una persona molto ambiziosa e prima di scegliere la sua prossima meta analizzerà ogni minimo dettaglio. Secondo me tornerà in Premier, è il campionato in cui si può esprimere totalmente perché in Italia c’è poco calcio e troppo salotto. Poi chiaramente l’Italia potrebbe essere la scelta prioritaria in caso di progetto importante, ma faccio fatica ora a vedere un club italiano che possa andare su Conte».