Conte Milan, la suggestione riprende quota! Lui decisivo, tentativo concreto se... Ultimissime

Conte Milan, la clamorosa suggestione in vista della prossima stagione riprende quota: con Paratici nuovo DS tentativo concreto

Come riferito da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, c’è in arrivo una clamorosa svolta per quanto riguarda il tema DS e nuovo allenatore in casa Milan.

L’eventuale nomina di Paratici manterrebbe in orbita la candidatura di Allegri. Ma la preferenza di Paratici sarebbe tutta per Antonio Conte. Obiettivo complicato, per una serie di motivi, ma non impossibile: l’eventuale Milan di Paratici un tentativo lo farebbe al 100%.