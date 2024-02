Conte Milan, Moriero annuncia sul futuro: «Lo vedrei bene in questi due club. Nessuno ha la sua mentalità vincente». Le dichiarazioni del mister

L’ex Inter Moriero ha parlato a Il Giornale raccontando il possibile arrivo di Conte sulla panchina del Milan nella prossima stagione.

PAROLE – «Chi lo prende fa un affare. Milan e Bayern Munich lo vogliono? Lo vedrei bene in entrambi i club. Nessuno ha la sua mentalità vincente. Per Antonio il verbo partecipare non esiste, lui è proprio fatto così. Da ragazzino non accettava neanche di perdere a biglie sulla spiaggia o le partitelle del martedì in allenamento. Pure nel riscaldamento voleva arrivare sempre primo. Mazzone è stato il nostro primo maestro e Antonio me lo ricorda tanto. Conte vuole sempre il 100% in campo e fuori dai suoi giocatori. E poi controlla tutto: dall’alimentazione al sesso detta lui cosa fare. È maniacale e non lascia nulla al caso. 3 parole per descriverlo? Per Antonio il calcio è passione, sacrificio e soprattutto vincere».