Conte Milan, l'indiscrezione sull'allenatore: «Chissà che non scatti qualcosa...»

Condividi via email

Conte Milan, il Corriere della Sera ha riportato un’indiscrezione sul tecnico attualmente in forza al Napoli

Antonio Conte al Milan è un’ipotesi che è stata fatta al termine della scorsa stagione, senza mai essere concretizzata. Tanto che il tecnico si è poi accasato al Napoli. Questo quanto detto dal Corriere della Sera sulla questione:

IL CORRIERE DELLA SERA – «Conte è sotto contratto con il Napoli fino al 2027, ma resta una suggestione, chissà che quest’estate non scatti quella scintilla che l’anno scorso non si è mai accesa, per volontà del Milan».