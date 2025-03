Conte Milan, scenari capovolti rispetto ad un anno fa! Il Diavolo sogna il colpaccio, questa carta può essere decisiva

Condividi via email

Conte Milan, gli scenari sono capovolti rispetto ad un anno fa! Contatti in corso, in caso di addio al Napoli può partire l’assalto

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è una grossa convinzione in vista della prossima stagione.

Il Milan si è reso conto di aver sbagliato con Conte. Meglio tardi che mai si direbbe in questi casi, peccato però che adesso il salentino è legato almeno fino al 2026 al Napoli, e sarà difficilissimo convincere De Laurentiis a lasciarlo andare. Tentar non nuoce, ed è per questo che una volta nominato il nuovo direttore sportivo, il Milan potrebbe chiamare Antonio Conte.