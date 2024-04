Conte Milan ipotesi congelata: l’incastro con Pioli e le strategie del club rossonero per il futuro della panchina

Nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb, Fabrizio Biasin ha parlato anche dell’ipotesi Antonio Conte per la panchina del Milan. Le sue parole.

BIASIN – «Anche Antonio Conte è in fase di trattativa. Con il Napoli, tra l’altro. Il club di De Laurentiis, rifiutato nel recente passato, è attualmente l’unica opzione per l’ex ct (almeno in territorio tricolore). Resta viva una timida speranza Milan, attualmente congelata per l’ottimo rendimento di Pioli. Motivo per cui l’uomo di Lecce sta temporeggiando: il Diavolo è una speranza che passa dai risultati rossoneri in Europa League e nel Derby, il Napoli una possibilità concreta»