Conte Milan, De Laurentiis si gioca tutto: tripla proposta per strappare il tecnico ai rossoneri

Conte Milan, De Laurentiis si gioca tutto: tripla proposta in arrivo per strappare il tecnico ai rossoneri

Il Napoli insiste per Antonio Conte: nonostante i no incassati negli ultimi mesi, De Laurentiis sarebbe pronto al tutto per tutto per strappare il tecnico alla concorrenza di Milan e non solo.

Stando a quanto riportato da Il Mattino, per convincere l’allenatore è pronta una tripla proposta. Sul tavolo un triennale da 8 milioni, carta bianca sul mercato con 200 milioni a disposizione e staff tecnico e la possibilità assicurata di risoluzione del contratto senza penali.