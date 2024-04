Conte Milan pista più che mai viva: è il chiodo fisso di Ibra. Cosa può succedere al termine di questa stagione

Non è ancora stata presa una decisione definitiva sul futuro di Stefano Pioli, legato al Milan da un contratto fino al 2025 ma per il quale sulla conferma influirà il percorso in Europa League.

Per questo motivo Ibrahimovic non smette di pensare ad Antonio Conte. È proprio l’ex commissario tecnico della Nazionale il chiodo fisso dello svedese, che lo accoglierebbe volentieri in rossonero. Lo riporta Tuttomercatoweb.