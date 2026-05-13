Conte-Milan, anche De Laurentiis dice sì

Il patron del Napoli pronto a liberare Conte che torna in orbita Milan: può essere lui la ripartenza per i rossoneri

Il Milan arriva al finale di stagione con parecchie tensioni addosso. La corsa Champions resta apertissima e ogni partita continua a spostare umori, giudizi e prospettive. In casa rossonera nessuno vuole parlare apertamente di rivoluzione, però è evidente che qualcosa andrà chiarito appena finirà il campionato.

Perché i dubbi non riguardano soltanto il campo. Il futuro di Giorgio Furlani continua a essere tema caldo dentro l’ambiente rossonero, mentre Igli Tare e Massimiliano Allegri non sono più sicuri di essere confermati.

In questo clima inevitabilmente torna fuori il nome di Antonio Conte. Un nome che nel mondo Milan provoca sempre reazioni forti. Per il carattere, per la storia juventina, ma anche perché resta uno degli allenatori italiani più capaci di cambiare subito il livello competitivo di una squadra.

Cassano: “Conte sarebbe perfetto per il Milan”

A rilanciare il tema è stato Antonio Cassano. L’ex attaccante, parlando del futuro di Conte, ha detto chiaramente che “Conte sarebbe perfetto per il Milan”. Parole che hanno inevitabilmente riacceso il dibattito sul futuro della panchina rossonera.

Cassano manda Conte al Milan (Screen Youtube Dazn) – Milannews24.com

Cassano ha anche aggiunto che secondo lui “può crearsi la strada” per un eventuale cambio di scenario. Non una trattativa già avviata, non contatti concreti. Però la sensazione che qualcosa possa succedere davvero attorno a Conte continua a esistere.

E nel ragionamento entra inevitabilmente anche Aurelio De Laurentiis. Perché il rapporto tra il presidente del Napoli e gli allenatori molto forti caratterialmente non è mai semplice fino in fondo.

È successo con Sarri, con Spalletti e in parte anche con altri tecnici del passato. Conte poi è uno che vive tutto al massimo livello di tensione possibile, soprattutto quando si parla di mercato e programmazione.

Così dopo due anni insieme potrebbe esserci il divorzio e il patron del Napoli, secondo Cassano, “sta spingendo e facendo capire che se Conte va, lui è felice“. Andare dove? Al Milan ovviamente che sarebbe la squadra perfetta per il tecnico.

Una piazza enorme, pressione continua, richiesta immediata di vittorie. E soprattutto una squadra che negli ultimi anni ha alternato momenti molto alti a improvvisi blackout. Conte storicamente entra proprio lì. Dentro il caos. Il problema è capire se il Milan sia pronto davvero a consegnare tanto potere a un allenatore così ingombrante mediaticamente e tecnicamente.