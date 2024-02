Conte Milan, l’allenatore vuole solo la Juve! Il motivo dietro la scelta dell’ex ct RIVELAZIONE

Conte Milan, l’allenatore vuole solo la Juve! Il motivo dietro la scelta dell’ex ct e cosa filtra per la prossima stagione

Conte aspetta una chiamata solo e soltanto della Juve. A svelarlo è stato il giornalista Aurelio Capaldi ai microfoni della Rai, secondo cui l’allenatore è in attesa di una chiamata per tornare sulla panchina dei bianconeri.

Il motivo? Per Conte la Juve resta sempre la prima scelta. Il suo futuro, però, dipenderà dalla decisione che Allegri e la società prenderanno proprio sul tecnico livornese. Quel che è certo, secondo Capaldi, è che il salentino non potrà pretendere dalla Juve i 17 milioni di euro di ingaggio che guadagnava al Tottenham. L’allenatore è stato anche accostato per il dopo Pioli sulla panchina del Milan.