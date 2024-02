Conte Milan, dalla Germania sono sicuri: il tecnico vorrebbe il Bayern Monaco! Le ultime sull’ex Inter

Secondo quanto riportato dalla Bild, Conte vedrebbe nel Bayern Monaco il club dei sogni per il proseguo della sua carriera.

L’allenatore, accostato anche alla panchina del Milan per la prossima stagione, vorrebbe arricchire il suo curriculum aggiungendo il campionato tedesco. Tuchel è in grande difficoltà ma in questo momento non sarebbe sulla via dell’esonero: in caso l’ex Inter potrebbe essere uno dei profili osservati.