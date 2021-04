Conte contro tutti: «Io da cambiare e alleno delle pippe, parlate ora»

Antonio Conte si scaglia contro tutti dopo la vittoria di oggi. Ai microfoni di Sky Sport ha rilasciato le seguenti dichiarazioni

Antonio Conte si scaglia contro tutti dopo la vittoria di oggi. Ai microfoni di Sky Sport ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

«A me piace vincere, lo sapete. Voglio tagliare quel traguardo. Le critiche mosse l’anno scorso hanno fatto scattare in tutti noi la voglia di riscattarci, di far vedere chi siamo. Secondo molti l’allenatore doveva essere cambiato e i giocatori erano delle pippe, e ora? Stiamo dimostrando il nostro valore».