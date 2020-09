Contagi Genoa, Sileri: «Con dei positivi anche al Napoli stop alla Serie A»

Il vice Ministro della Salute Sileri, intervistato da Rai Radio 1, ha parlato del contagio scoppiato in casa Genoa

Il vice Ministro della Salute Sileri, intervistato da Rai Radio 1, ha parlato del contagio scoppiato in casa Genoa e della possibilità di fermare il campionato: «Gli abbracci e l’esultanza in campo dovrebbero essere vietati. La distanza deve comunque essere mantenuta. Se da un positivo nella squadra sono diventati 14 vuol dire che il virus è circolato, che non sono state mantenute le distanze.

Se abbiamo un tampone negativo non dobbiamo pensare di essere invincibili. Continuare a mantenere le distanze è fondamentale. Se ci fossero altri casi nel Napoli io, da medico e non da viceministro, direi che la cosa migliore sarebbe fermarsi almeno per 7 giorni. Ci dovremmo comportare come ci comportiamo con i focolai».