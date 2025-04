Conferenza stampa Yeboah: «Per me era rigore chiaro! Non so perchè non abbiano…». Le parole dell’attaccante

Al termine di Venezia Milan, match vinto per 0-2 dai rossoneri, è intervenuto in conferenza stampa John Yeboah. L’attaccante è stato il protagonista dell’episodio più discusso della gara: contatto dentro l’area di rigore di Maignan con Pavlovic, intervenuto sul giocatore ma con una giocata regolare e non punibile con il penalty secondo l’arbitro. Le dichiarazioni:

Era rigore per te quel contatto sospetto?

“Per me era rigore chiaro, non ha toccato palla. Non so perché non abbiano controllato al Var, il rigore poteva essere una grossa opportunità per noi. Ci concentriamo sul campo“.