Conferenza stampa Vieira pre Genoa-Milan: «Vogliamo vincere, sono sicuro che i rossoneri faranno questa cosa». Le sue parole

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Milan.

SUL MILAN – «Il Milan? Quando guardo qualità offensiva ed individuale che possono presentare mi aspetto un Milan che vuole conquistare un posto in Europa e vincere le ultime partite. Penso che arriveranno qui per vincere».

LA PARTITA – «Non voglio vedere il gruppo che molla. Perché questo gruppo non ha mai mollato e non accetterò che molli in queste ultime partite. Siamo qui per vincere»