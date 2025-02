Conferenza stampa Vanoli: le parole del tecnico alla vigilia di Torino Milan

Conferenza stampa Vanoli: il tecnico del Torino ha presentato la sfida di domani contro il Milan. Le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, Paolo Vanoli, tecnico del Torino, ha parlato così della sfida di domani contro il Milan:

Come sta il Torino?

«Mah…è’ stata una settimana buona con qualche defezione. Mi riferisco a Borna Sosa, che ha avuto una febbre che persiste e non penso di recuperarlo. Sta meglio, non credo che riesca a recuperare. Poi Adams ha avuto un affaticamento all’adduttore, niente di che ma oggi proverà in rifinitura. Walukiewicz è rientrato con Gineitis, per il resto tutto bene»

Che partita sarà questo Torino Milan?

«Loro hanno fatto un mercato invernale importante. Mi aspetto un Milan deluso e arrabbiato, che deve centrare a tutti i costi la qualificazione in Champions. Poi…hanno giocatori che possono risolvere la partita e hanno due squadre, quindi possono fare rotazioni. Noi però guardiamo noi stessi, come stiamo facendo in questo periodo. Ci serve una partita concentrata e ambiziosa. Ora basta buttare via punti, dobbiamo conquistarne».

Ma mister Vanoli rivisto la partita dell’andata?

«Non l’ho guardata, da parte nostra e parte loro è cambiato tutto: loro avevano un altro allenatore e un altro gioco, ora c’è un’altra filosofia e giocatori nuovi che hanno rinforzato il Milan. Sono due gare diverse, se devo prendere qualcosa della partita di andata è il coraggio con cui abbiamo giocato. Ed è quello che sto vedendo in questi ultimi due mesi, cambiando mentalità. Abbiamo la possibilità di giocare davanti al nostro pubblico, non deve mancare la voglia di fare qualcosa di importante. Si chiama ambizione, non deve mai mancare»

LA CONFERENZA STAMPA DI VANOLI