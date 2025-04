Conferenza stampa Tomori: «Dobbiamo fare il massimo e finire bene! Stagione di alti e bassi? Il calcio è così…». Segui le ultime

Al termine di Venezia Milan, match vinto dai rossoneri per 0-2, è intervenuto in conferenza stampa Fikayo Tomori. Le sue parole:

Perché avete trovato lo spirito giusto solo ora?

“Ovviamente vorremmo essere più in alto in classifica, ma quando giochi bene devi essere sempre contento. Abbiamo vinto il derby ed oggi e dobbiamo fare il massimo in queste partite che mancano“.

In questi alti e bassi della stagione, sei l’immagine perfetta, dato che a volte giochi, altre no per settimane. Come vivi questa cosa?

“Il calcio è così, in alcuni momenti sei in alto, in altre le cose non vanno come vuoi. Io sono sempre a disposizione. Se gioco la prossima partita bene, se no va bene lo stesso“.

Come vi preparate alla finale di Coppa Italia ed a queste partite prima?

“Ogni partita la prepariamo al massimo, allo stesso modo, abbiamo due partite prima di quella finale. Possiamo ancora crescere e continuare su questa strada. Stiamo vivendo un momento buono e dobbiamo continuare a lavorare per finire al meglio la stagione“.