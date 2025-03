Conferenza stampa Spalletti: «Domani in difesa gioca lui». Poi sorprende sull’ex Milan Daniel Maldini

Condividi via email

Conferenza stampa Spalletti: il CT ha parlato alla vigilia della gara di ritorno contro la Germania in Nations League. Le dichiarazioni

Luciano Spalletti, tecnico accostato in passato anche al Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista del quarto di finale d’andata di Nations League Italia Germania. Di seguito le sue parole.

BASTONI – «Bastoni domani gioca. Chiaro che farlo giocare più laterale è come metterlo sul divano di casa sua perché all’Inter è li che gioca. Da centrale però ha fatto molto bene, ha impostato bene. Poi c’è Bastoni e bisognerebbe farli coesistere anche quando ci sarà Calafiori».

DOMANI TOCCHERA’ A MALDINI? – «Perché no… Ha fatto vedere di essere un calciatore di grande livello. Ha bisogno di fare minuti in gare importanti per prendere il suo massimo. Noi lì abbiamo due-tre che ci possono giocare e tra loro c’è anche lui».

LA CONFERENZA STAMPA DI SPALLETTI