Conferenza stampa Runjaic per Udinese-Milan: «Ci saranno quattro assenti importanti, sui rossoneri dico questo»

Conferenza stampa Runjaic per Udinese-Milan. Le parole del tecnico della squadra di casa in vista della partita di domani

Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Milan. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE – «Abbiamo diversi giocatori che non sono a disposizione. Domani c’è un’altra opportunità, senza Thauvin, Sanchez, Zemura e Davis, ma è comunque un’opportunità per fare bene. Se entreremo in campo con la giusta mentalità avremo la possibilità di fare bene anche contro il Milan che, nonostante le difficoltà, resta una squadra molto forte».