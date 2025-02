Conferenza stampa Reijnders: «Siamo incazzati, sul cambio di Leao non ho nulla da dire per un motivo»

Conferenza stampa Reijnders: il centrocampista olandese ha commentato la sconfitta rimediata sul campo del Torino. Le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa dopo Torino-Milan, Reijnders, centrocampista dei rossoneri, ha dichiarato:

PAROLE – «Ogni gara ha le sue difficoltà. Noi concediamo gol e dobbiamo provare a rientrare in ogni gara, ma oggi siamo rientrati e non abbiamo vinto. Ora dobbiamo cercare di fare il meglio possibile. Siamo incazzati. Parleremo questa settimana della partita. Dobbiamo migliorare. Ho provato a giocare tra gli spazi, cercando di essere pericoloso per la squadra. Io provo sempre ad aiutare la squadra in questa maniera. Non è un problema se Joao Felix è un 10, perché lo è anche Pulisic. Io sono un box to box. Leao? È una scelta dell’allenatore. La squadra è una. Fofana è entrato ha fatto un buon lavoro, poi si è spostato Pulisic. Leao è un grande giocatore, ma non è quello il problema. Il problema è che facciamo troppi errori e concediamo sempre gol. Noi siamo una squadra. E dobbiamo lottare per questa squadra. Noi concediamo troppi gol, dobbiamo fare meglio per i tifosi che ci seguono in ogni partita e in ogni stadio. Loro meritano partite migliori».