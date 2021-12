Conferenza stampa Pioli post Udinese Milan: le parole del tecnico

Conferenza stampa Pioli post Udinese Milan: ecco le parole del tecnico rossonero dopo il match pareggiato 1-1

CENTROCAMPO MILAN CONTRO L’UDINESE E SITUAZIONE INFORTUNI: «Bakayoko e Bennacer erano la scelta migliore per le condizione dei giocatori e per la partita che dovevamo fare. Per Napoli quello più vicino al recupero è Giroud, gli altri vediamo».

SULLE SCELTE: «Sarebbe troppo facile ragionare così. È stata una gara difficile, il goal ha complicato le cose. Non è stata la miglior prova, ma c’è un importante aspetto caratteriale da sottolineare perché in una partita non giocata benissimo siamo rimasti in gara nella ripresa».

TONALI: «Il Milan non può fare a meno del suo stile di gioco. Stasera non siamo stati una squadra con tanta qualità e tanta lucidità».