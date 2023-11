Conferenza stampa Pioli: «Torniamo a dimostrare le nostre qualità! Pulisic, Calabria e Loftus recuperati»

Conferenza stampa Pioli: il tecnico parla da Milanello alla vigilia della sfida di domani sera contro la Fiorentina a San Siro

Stefano Pioli parla in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina. Le sue parole da Milanello:

ASTORI – «Domani ci sarà un’iniziativa importante organizzata da Fondazione Milan e dalla Fondazione di Davide Astori. Dobbiamo essere tutti partecipi»

FATTI «Mai come ora le parole servono a poco, servono i fatti e dobbiamo dimostrarlo domani. Dobbiamo dimostrare con i fatti che abbiamo capito gli errori che abbiamo fatto»

CAMARDA – «Il talento non ha età. Lui ne ha tanto. Il destino ti crea a volte certe occasioni. Dobbiamo aiutarlo. E’ giovane, ma caratterialmente già maturo. E’ felice di essere con noi ed è pronto a darci una mano se servirà»

ULTIME SETTIMANE – «Io lavoro, devo restare concentrato su quello che stiamo facendo. Lavoriamo per crescere, non per cercare un colpevole, ma per migliorare. Da ieri abbiamo preparato la Fiorentina. So benissimo cosa rappresenta il mio ruolo: tanti onori e tante critiche. Vado avanti con le mie idee, il mio club e la mia squadra»

EMERGENZA ATTACCO – «Noi dobbiamo dimostrare di essere competitivi. Il periodo non è semplice, siamo un po’ in emergenza, ma dobbiamo affrontarlo compatti. La Fiorentina ci ha sempre messo in difficoltà, servirà una prestazione di livello»

RIMPIANTI «I rimpianti sono di chi non prova a fare. Il club mi ha messo una disposizione una rosa competitive, ora siamo in emergenza a causa degli infortuni e delle squalifiche. Sono sicuro che i numeri sugli infortuni miglioreranno in futuro»

LOTTA SCUDETTO «Mancando 26 partite tante squadre si possono sentire in lotta per lo Scudetto, ma non è deve essere questo il nostro pensiero: il nostro pensiero deve essere la Fiorentina. Poi l’obiettivo lo vedremo strada facendo. Il nostro obiettivo attuale è tornare a vincere»

CHI RECUPERA – «L’unico cruccio che ho è che non siamo riusciti ad abbassare il numero di infortuni. Ogni anno abbiamo cercato di cambiare qualcosa, le Nazionali non ci danno una mano, il nostro numero è in negative, il nostro staff sta cercando di applicare migliorare. Domani recuperiamo Calabria, Pulisic e Loftus.

CHIAMARE CT DELLA SVIZZERA – «Non li ho mai chiamati perché ho grande rispetto del loro lavoro. I calendari non sono corretti, un problema importante, tutti dobbiamo fare qualcosa, devono essere diluiti meglio»

SPIRITO – «La squadra lavora bene, secondo me siamo stati penalizzati anche per demeriti nostri. Giusto essere criticati, ma dobbiamo continuare a lavorare per tornare ad essere competitivi»

BENNACER – «Bennacer sta bruciando i tempi di recupero. La settimana prossima cercheremo di farlo lavorare ancora con noi e dalla terza di recuperarlo del tutto»

JOVIC «Sa cosa mi aspetto da lui, ha tutte le qualità necessarie per dimostrarlo»

ERRORE DA NON RIFARE «L’errore è calare l’attenzione e non portare avanti il piano gara. Anche se si subisce gol si torna a giocare, ci siamo fatti troppo condizionare dagli episodi negativi. E’ un problema di qualità che può essere anche di attenzione».

IBRAHIMOVIC «Non ci siamo sentiti. So che sta parlando con Cardinale, se dovesse tornare a lavorare nel Milan sarà sicuramente una risorsa a prescindere dal ruolo»

PANCHINA A RISCHIO «Io penso a domani e poi alla partita di domani, il mio futuro è incerto come lo è quello di tutti gli allenatori»

ANCORA CAMARDA «Se è convocato e pronto per andare in panchina può anche entrare in campo. Dipenderà anche molto dalla partita. Sarà comunque un’esperienza formativa»

MESSI – «Non sapevo nulla»

LEADER «Noi abbiamo sempre avuto un leader che è il nostro modo di giocare è quello che dobbiamo seguire in ogni partita»

DESIDERIO «Che le mia squadra che possa tornare a giocare con le qualità che ha»

FORZA MENTALE «Ieri ho incontrato Velasco a Milanello. Il calcio è molto semplice, ma a certi livelli è molto difficile perché le situazioni cambiano in un attimo»

TIFOSI «I nostri tifosi ci hanno sempre sostenuto. Noi dobbiamo giocare da Milan e con lo spirito giusto»

COMUNICAZIONE SUGLI INFORTUNI «Noi comunichiamo tutto quello che succede, anzi forse comunichiamo anche troppo. Alcuni lo fanno molto meno di noi. Poi ciò che conta sono i risultati»