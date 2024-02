Conferenza stampa Palladino pre Monza Milan: «Ecco come fermare i rossoneri, su Loftus Cheek...»

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Monza Milan, il tecnico dei brianzoli, Raffaele Palladino, ha parlato così

Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Monza Milan, match valido per il 25° turno del campionato di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del tecnico dei brianzoli.

COME STA IL MONZA? – «Squadra in fiducia, è vero. La settimana è stata positiva, i miei calciatori sono tutti sul pezzo e pronti a mettermi in difficoltà per quelle che saranno le scelte di formazioni. Affronteremo un Milan molto forte e non sarà semplice fare punti ma proveremo a metterli in difficoltà».

NUOVE SOLUZIONI IN ATTACCO? – «A livello di assetto tattico noi abbiamo un marchio di fabbrica che è il 3-4-3 ma si può modificare e lo abbiamo fatto sia all’inizio della stagione ma anche durante la gara in corso. Ci sono diversi calciatori che possono adattarsi a qualsiasi modulo e la possibilità di avere giocatori in ogni ruolo ha alzato sensibilmente il livello della competitività. Dietro giochiamo a 3, siamo stati abili a trovare anche gli automatismi giusti».

COME SI FERMA IL MILAN? – «Si ferma facendo una partita perfetta sotto qualsiasi punto di vista, curando qualsiasi dettaglio anche perché affrontiamo una squadra in fiducia e che viene da tanti risultati positivi. Dal mio punto di vista sono ancora in corsa per lo scudetto, il Monza dovrà fare una gara perfetta. Ho chiesto ai calciatori fiducia, leggerezza e spensieratezza. E coraggio nel giocarsela».

LO STIMOLO DI FARE I PUNTI COL MILAN? – «Assolutamente si e ci proveremo sapendo che è difficile. Ci crediamo, vogliamo proseguire il nostro percorso. Nella passata stagione facevamo tanti punti con le grandi e perso qualcosa banalmente contro le piccole. Quest’anno il contrario. Ci manca questo step, non so se lo faremo contro il Milan ma sono sicuro che lo faremo presto».

I NUMERI DIFENSIVI DEL MILAN COINCIDONO CON QUELLI DEL MONZA – «Il Monza dovrà essere bravo a fare un’ottima fase difensiva perché il Milan è la squadra che dribbla di più, crea superiorità numerica e bisogna stare attenti. In fase offensiva invece bisogna provare a metterle in difficoltà in tutti i modi. I miei attaccanti hanno caratteristiche a cui possiamo appoggiarci per provare a creare problemi».

LOFTUS CHEEK DA TEMERE? – «Giocatore straordinario, per me ha tutto ed è di livello internazionale. Ha tecnica, inserimento, esperienza: un attaccante aggiunto. Mi aveva già impressionato ad agosto ma il Milan ha anche altri top player, dovremmo stare attenti a tutto e a tutti. Pioli con lui ha fatto un grande lavoro mettendolo nella posizione giusta. Un po’ come me con Carlos Augusto? Sono felice per lui, sta facendo bene con l’Inter. Ci siamo messaggiati e gli ho fatto i complimenti».

UNA QUALITÀ CHE TEMO DEL MILAN – «Il Milan ha tante qualità, si difende bene e attacca bene. Pioli sta facendo un ottimo lavoro sia in campionato che in Europa League. Squadra che sa cosa fare, quando farlo. Difficile da affrontare ma non sono imbattibili, proveremo a metterli in difficoltà nelle poche criticità che hanno. Sarà un piacere affrontare un allenatore come Pioli che sta ottenendo ottimi risultati».

PUÒ AIUTARE LA PARTITA DI POCHI GIORNI FA COL RENNES? – «Non credo alla stanchezza del Milan, anche perché hanno una rosa talmente ampia e forte da poter cambiare calciatori senza problemi. E la vittoria in Europa League può dare loro solamente ulteriore entusiasmo e verranno a Monza molto carichi. In difesa stiamo facendo bene e sono molto felice della crescita esponenziale di Andrea Carboni. Si applica bene, lavora tanto, può giocare in una difesa a tre oppure a quattro. Siamo molto felici del suo percorso».