Conferenza stampa Okafor: fissati data e orario della presentazione. Il giocatore verrà presentato dopo la tourneé americana

Dopo l’acquisto, Noah Okafor è volato subito negli USA per raggiungere la squadra e mettersi a disposizione di Stefano Pioli. Per questo motivo, non c’è stata una conferenza stampa di presentazione.

Il Milan rimedierà domani: a Milanello, alle ore 14:30, verrà presentato l’attaccante rossonero alla stampa. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport.