Conferenza stampa Michel: le parole del tecnico dopo Milan Girona

Conferenza stampa Michel: il tecnico del Girona ha analizzato la sconfitta a San Siro contro i rossoneri. Le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa dopo Milan-Girona, il tecnico Michel ha dichiarato:

PAROLE – «Siamo stati coerenti al nostro modo di giocare, ma non siamo riusciti a fare punti. Diverse squadre ci hanno penalizzato in Champions con le transizioni. Dobbiamo correggere questi errori. Nonostante tutto, sono molto orgoglioso dei miei giocatori: hanno fatto ciò che ha chiesto il club. La partita è stata fatta bene: abbiamo avuto diverse occasioni, ma abbiamo anche sofferto molto in fase di transizione. I meriti nel calcio valgono quello che valgono. Il Milan ha avuto tante occasioni, ma anche noi non siamo stati da meno. Non so se ci meritavamo un risultato migliore, ma siamo stati presenti, vivi e aggressivi. Noi vogliamo tornare qui: San Siro stadio apprezzato e ammirato da tutti i tifosi. Noi giochiamo sempre con i nostri tifosi. Li ho visti al duomo di Milano: è la prima volta che accade una roba così a loro. Ho provato a dire ai miei giocatori come fermare Leao e, tranne nell’occasione del gol, ci siamo riusciti. Il Milan è molto forte in transizione. Poi San Siro: era la prima volta per me. ‘Sarà perchè ti amo’: come dice la canzone. Serve di essere sempre ad alto livello, servono giocatori che fanno la differenza. Se giochiamo contro Mbappé, Leao e Dembelé, non posso dire a David Lopez di corrergli dietro. Devo cambiare io il modo di giocare. Milan club fantastico, tra i più storici in Europa. Ma ha un grandissimo allenatore ora. Certo, mi sarebbe piaciuto diventare allenatore del Milan, ma sono contento di dove sono ora».