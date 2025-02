Conferenza stampa Leao: «Abbiamo giocato come voleva il mister. Ora dobbiamo fare una cosa»

Condividi via email

Al termine di Bologna-Milan, match valevole per il recupero della nona giornata di Serie A, in conferenza stampa è intervenuto Rafael Leao. Queste le sue parole:

SULLA PARTITA – «La situazione è difficilissima ma ci sono tante altre partite da giocare. Ora proviamo a fare una buona partita con la Lazio per provare a dimostrare cosa sappiamo fare. Oggi è stata una partita strana, abbiamo giocato come voleva il mister: cioè con la palla lunga, il gol è arrivato così. Un primo tempo fantastico, poi abbiamo preso un gol strano e non ne voglio parlare».

MOMENTO PEGGIORE DA QUANDO SEI AL MILAN? – «E’ un periodo così, ma sappiamo che ora dobbiamo far vedere qualcosa in più. Tutti vogliamo giocare in Champions, la prossima partita a San Siro può essere la ripartenza».

TITLT DOPO IL PARI? – «Con Conceicao abbiamo vinto essendo sotto nel risultato, ma nelle ultime partite stiamo facendo fatica. Dobbiamo guardare più avanti io, quelli più vecchi, l’allenatore, tutti. La stagione non è finita qua».

NELLO SPOGLIATOIO – «Non esce fuori quello che si dice nello spogliatoio. Quello che posso dire io è che siamo delusi, non siamo contenti».