Conferenza stampa Lautaro: «Il Milan è forte e l’unica squadra che ci ha battuti in campionato, ma la Supercoppa è un obiettivo e l’Inter vuole vincerla»

Conferenza stampa Lautaro: le dichiarazioni dell’attaccante dell’Inter alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan

Lautaro, capitano dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la finale di Supercoppa Italiana in programma domani contro il Milan.

FINALE CONTRO L’UNICA SQUADRA CHE HA BATTUTO L’INTER IN CAMPIONATO – «Mi stimola tanto perché è una finale, è un derby e sappiamo tutti quanto è importante questa partita. E’ il primo trofeo e il primo obiettivo di quest’anno. Come diciamo sempre, giochiamo per vincere tutti gli obiettivi e fare il massimo per portare l’Inter in alto. Le statistiche le guardo poco, è importante il gol ma è più importante che l’Inter vinca. Io devo lavorare per la squadra, in questo momento sono contento che l’Inter sta facendo un gran lavoro e speriamo domani di affrontare questa gara nel migliore dei modi».

COME SI SENTE L’INTER – «Benissimo, credo che abbiamo recuperato le energie anche se manca ancora un giorno e due allenamenti. Stiamo bene come gruppo e come squadra. Affrontiamo una squadra forte, il Milan, che è l’unica squadra che ci ha battuto in campionato. Sarà una sfida bella da giocare, prepareremo la gara per togliere qualcosa al Milan e portare il trofeo a casa».

LA SEMIFINALE JUVE MILAN – «Sicuramente è stata una partita che abbiamo visto tutti insieme in albergo, abbiamo visto cose simili che facevano con Fonseca, in queste ultime ore che mancano continueremo a preparare la gara. La Juventus stava vincendo in maniera corretta, poi le gara sono così… un episodio cambia tutto. Il calcio è questo. Dobbiamo preparare la testa, i dettagli fanno la differenza e sicuramente in quella gara lo hanno fatto».

DERBY LONTANO DA SAN SIRO – «Sicuramente non ci saranno tutti i tifosi che ci sarebbero stati a San Siro, noi pensiamo alla gara e a vincere la partita, che è quello che vogliamo».

I GOL A RIAD L’ANNO SCORSO – «Venire a giocare qui è stato importante in passato ed è stato importante aver vinto la coppa. È bello, sono riuscito a fare gol in due finali giocate qui: domani ci sarà la terza e sarà un derby, è importante preparare bene perché con l’Atalanta è stata una partita fisica però ci siamo come squadra. Faremo una grande gara».

LE PAROLE INTEGRALI SU INTERNEWS24