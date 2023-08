Conferenza stampa Juric: «Milan sempre pericoloso, si vede il lavoro di Pioli». Le parole del tecnico del Torino

Juric è intervento in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Milan e Torino. Le sue dichiarazioni.

PREPARAZIONE – «Dovevamo recuperare bene, vediamo domani se l’abbiamo preparata come volevamo»

MILAN – «Tanta qualità, si vede il lavoro di Pioli che sta mettendo novità. Ci ha colpito il modo in cui hanno segnato, possono essere pericolosi in ogni momento»

INDISPONIBILI – «Djidji e Seck sono fuori, mi auguro che quest’ultimo torni per la prossima»

RADONJIC E TAMEZE – «Vogliamo portare Rado con tutto il cuore ai livelli dell’anno scorso, alla fine della stagione: per noi è fondamentale il suo apporto. E’ importante avere i giocatori offensivi in forma, sta lavorando bene. Tameze è top da quando è arrivato, lavora bene ma quando si lascia un po’ andare ci vuole più tempo per acquisire la forma giusta: lavora forte, ma non lo vedo al massimo della forma. Si sta avvicinando»

MERCATO – «Vedo la squadra come l’anno scorso, come struttura e come tutto. Abbiamo cambiato solo Singo con Bellanova, qui c’è da lavorare molto. Il resto è rimasto invariato, manca Miranchuk e l’altro giorno sarebbe servita fantasia. Questa domanda è da fare a Vagnati o ad altri, ho una buona squadra e sono concentrato su questo. Dobbiamo inventarci nuove soluzioni, magari con lo stesso modulo abbiamo fatto altri movimenti. Ci basiamo su questo, non facciamo stravolgimenti ma si adatta a quello che ha»

PARTITA DI DOMANI – «Sarà interessante per loro, affrontano giocatori di grande livello. Abbiamo giocatori di palleggio e di tecnica: se vogliono alzare il livello, devono alzare il livello difensivo, di contrasti e di seconde palle. C’è da migliorare tanto su questo, ma sono caratteristiche di palleggio e di dominio che di rubare palla e ripartire»