Conferenza stampa Inzaghi, in vista di Inter Milan non parlerà l’allenatore alla vigilia

Conferenza stampa Inzaghi pre Inter Milan: il tecnico dei nerazzurri non parlerà alla vigilia! Ecco il motivo di tale scelta

Oggi non ci sarà alcuna conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Inter Milan, gara valevole per la semifinale di ritorno in Coppa Italia (dopo l’1 a 1 dell’andata). Il motivo ha a che fare con la morte di ieri di Papa Francesco. La Gazzetta dello Sport spiega la decisione presa dal club nerazzurro e dal proprio allenatore (scelta opposta rispetto a quella dei rossoneri, con Conceicao il quale invece si presenterà regolarmente in conferenza stampa).

CONFERENZA STAMPA INZAGHI PRE INTER MILAN – «Simone Inzaghi ha perso due titolarissimi per il delicatissimo match del prossimo turno di campionato contro la Roma, ma ne ha… guadagnati due per il derby di domani contro il Milan, che assegnerà un posto nella finale di Coppa Italia (si riparte dall’1-1 dell’andata). Si tratta di Bastoni e Mkhitaryan, diffidati e ammoniti domenica nel ko in casa del Bologna: il difensore azzurro e il centrocampista armeno domani partiranno dall’inizio, come ha fatto capire lo stesso Inzaghi nel post partita del Dall’Ara. A differenza della semifinale di andata di Coppa Italia, oggi il tecnico nerazzurro non parlerà in conferenza stampa, in segno di rispetto per la morte di Papa Francesco».