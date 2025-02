MN24 – Conferenza stampa Ibrahimovic, lo svedese sostituirà Conceicao: il motivo. Con lui Tomori

Conferenza stampa Ibrahimovic: lo svedese sostituirà Sergio Conceicao alla vigilia della sfida contro il Feyenoord. Con lui Tomori

Come appreso da Milanews24, c’è stato un cambio di programma in casa Milan in vista della gara di martedì pomeriggio contro il Feyenoord in Champions League.

Per necessità logistiche legate al volo di rientro dal Portogallo di Mister Conceição, la conferenza stampa di vigilia verrà condotta domani da Zlatan Ibrahimovic insieme a Fikayo Tomori alle 16.00 a Milanello. Allenamento fissato per le 17.30.