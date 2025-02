Conferenza stampa Ibrahimovic: «Da quando è arrivato Conceicao abbiamo fatto un punto meno del Napoli primo, stiamo migliorando. Litigio? Ecco cosa è successo»

Conferenza stampa Ibrahimovic: il Senior Advisor del Milan ha analizzato la vittoria dei rossoneri contro il Verona. Le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa dopo Milan-Verona, Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato:

PAROLE – «Oggi abbiamo dominato la partita. So che è una partita non facile, con un avversario che difende e chiude tutti gli spazi: se la sblocchi all’inizio, si aprono gli spazi e diventa un’altra gara. Più tempo passa senza gol e diventa difficile. Martedì sarà totalmente diversa, in Champions contro una squadra che gioca e che non verrà qua per difendere: faranno il loro gioco ma anche noi, serve un Milan al top per fare risultato. La struttura è per portare il pallone dentro l’area dove poi ci deve essere la qualità individuale: Gimenez oggi era al posto giusto al momento giusto, là è feeling e può andare bene o no. Il collettivo è più strutturato ma poi il pallone arriva, devi fare l’ultimo passo per fare gol. Da quando è arrivato Conceicao ha fatto 14 punti e il Napoli ne ha fatti 15. Quasi come il Napoli che è primo in classifica. Siamo molto fiduciosi di quello che sta facendo, la squadra sta migliorando. Non ha avuto tanto tempo, ogni tre giorni arriva una partita: l’ideale era vincere contro la Dinamo Zagabria, anche per recuperare giocatori. Anche questa settimana che arriva ci si poteva riposare. Siamo molto fiduciosi, crediamo tanto in quello che stiamo facendo. Massima fiducia per Conceicao: quello che viene scritto sui giornali è tutto inventato, non è vero che ho litigato con Conceicao. Magari fosse vero, litigare mi caricava da giocatore. Calci d’angolo? Oggi hanno provato a metterla dentro ogni tanto. La squadra ha preparato degli schemi prima della partita, se funziona bene se no no. Sono segreti (sorride, ndr). L’importante è fare gol».