Conferenza stampa Gattuso: «Sogno che si avvera, c’è tanto lavoro da fare. Mi sono posto un grande obiettivo». Le ultimissime notizie

Gennaro Gattuso, ex Milan, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo ct dell’Italia.

CT DELLA NAZIONALE – «Questo è un sogno che si avvera, spero di essere all’altezza. So che il compito non è facile ma di facile nella vita non c’è nulla. Io e io mio staff sappiamo che c’è tanto da lavorare, ma c’è la consapevolezza di poter fare un grandissimo lavoro. C’è da lavorare, da andare in giro e parlare coi giocatori per entrare nella loro testa. Sento dire da tanti anni che non c’è talento, ma io penso che i giocatori ci siano e dobbiamo solo metterli nella condizione di farli esprimere al massimo. L’obiettivo è riportare l’Italia al Mondiale, per noi e per il nostro calcio è fondamentale».