Conferenza Stampa Di Francesco: «Risultato immeritato! Rispetto? Oggi mi ha dato davvero fastidio: c'è rammarico per...»

Conferenza Stampa Di Francesco: le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore del Venezia. Segui le ultimissime sul club rossonero

Al termine di Venezia Milan, match vinto dai rossoneri con il risultato di 0-2, ha parlato in conferenza stampa Eusebio Di Francesco, allenatore dei padroni di casa.

Più speranza o frustrazione?

“Risultato assolutamente immeritato, possiamo darci la colpa solo sul primo gol dove siamo stati superficiali, poi la squadra è cresciuta. Abbiamo fatto un gol di altissimo livello, peccato per quel fuorigioco di centimetri. C’è rammarico per un rigore non dato, non parlo mai di arbitri, ma i risultati sono troppo importanti ora per noi, c’è stata tanta superficialità e non è andato nemmeno a rivederlo. a volte perdo anche io la pazienza. Se fosse stato a centrocampo lo avrebbe fischiato subito“.

C’è poco rispetto per il Venezia?

“Oggi mi ha dato veramente fastidio. C’è grande delicatezza per altre squadre. Stiamo lottando per rimanere aggrappati alla Serie A, è un peccato. Ho giocato a calcio a differenza di chi fa l’arbitro e non riconosce le situazioni di campo. La mia squadra ha cercato di giocare a calcio per tutta la partita, non meritavamo questo risultato per quanto continuiamo a credere nella salvezza“.

L’infortunio di Condé ha cambiato la tua idea?

“E’ verissimo, per fare quel cambio lì bisogna avere delle caratteristiche come quelle di Condé, che ha fatto una buona gara. Abbiamo subito più il Milan negli ultimi 20 minuti, è un rischio che ci siamo presi, siamo stati un po’ ingenui. Le occasioni la squadra le ha avute“.

Il Venezia deve diventare più cattivo?

“Se volessi giocare sporco e buttarla di là, lo potrei fare con i giocatori che abbiamo? Bisogna vedere anche le caratteristiche dei giocatori che abbiamo. Oggi abbiamo ribattuto colpo su colpo“.

Cosa è mancato per l’assalto finale?

“Una serie di cose, a partire da quello che abbiamo detto, ma penso che se guardiamo la partita nel complesso possiamo dire che al di là dei 20 minuti in più o in meno fatti bene, il risultato sia ingiusto“.