Conferenza stampa Conceicao, alla vigilia di Torino Milan: oggi parla il tecnico

Conferenza stampa Conceicao – Ecco quando si presenterà davanti ai microfoni per presentare il match tra Torino e Milan

Sabato 22 febbraio il Milan scenderà in campo a Torino alle ore 18:00 per la 26esima giornata del campionato di Serie A. Sergio Conceicao tra poche ore interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida dello Stadio Olimpico.

Il tecnico portoghese è atteso nella sala stampa di Milanello alle ore 13:00 di oggi.