MN24 – Conferenza stampa Conceicao: quando parla il tecnico alla vigilia della Lazio

Conferenza stampa Conceicao: il tecnico presenterà domani la sfida di domenica sera a San Siro contro la Lazio

Come appreso da Milannews24, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, presenterà domani alle 13.30 in conferenza stampa la sfida di domenica a San Siro contro la Lazio di Marco Baroni.

Milannews24 seguirà la diretta LIVE dell’evento: i rossoneri devono tornare alla vittoria dopo le due pesanti sconfitte contro Torino e Bologna, entrambe in trasferta. C’è attesa per le parole dell’ex Porto in un momento decisamente complicato.