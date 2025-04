Conferenza stampa Conceicao: «Le partite così non mi piacciono, mi piacerebbe vincere 1-0. Musah? Giornate di questo tipo possono capitare»

Conferenza stampa Conceicao: il tecnico portoghese ha analizzato il pareggio in rimonta ottenuto contro la Fiorentina a San Siro

Intervenuto in conferenza stampa dopo Milan-Fiorentina 2-2, il tecnico rossonero Conceicao ha dichiarato:

MUSAH – «Non mi ricordo neanche cosa ho detto. Sono così coinvolto che non mi ricordo. Può capitare una giornata no».

ENNESIMA GARA RIMONTATA – «All’intervallo abbiamo parlato tra di noi per capire cosa c’è da fare meglio rispetto al primo. La partita la prepariamo bene, l’approccio alla partita… Bisogna avere mentalità giusta e carattere. Poi non è facile ribaltare una squadra come la Fiorentina».

PER PALLADINO GARA AVVINCENTE – «No. Non mi piacciono le partite così, aperte, con tanti errori. Io sono più per la compattezza, per la solidità. Agli spettatori piace di più, ma a me piacerebbe vincere 1-0 e non 3-2. Non prendere gol è un segnale importante per la squadra».