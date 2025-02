Conferenza stampa Conceicao: «Conoscevamo l’ambiente, non abbiamo avuto fortuna». Poi a sorpresa se ne va

Conferenza stampa Conceicao: il tecnico ha analizzato brevemente la sconfitta subita contro il Feyenoord prima di andarsene stizzito

Intervenuto in conferenza stampa dopo Feyenoord-Milan, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, ha risposto ad una sola domanda prima di andarsene stizzito per i troppo lunghi tempi di attesa:

PAROLE – «Sapevamo di come era l’ambiente, della loro aggressività, lo sapevamo. Sicuramente le partite diventano più facili se vinci i duelli. Siamo entrati in partita con una occasione per Reijnders, poi abbiamo preso gol… vabbè, cose che succedono. Non è stata una partita fortunata. Si doveva fare di più. Abbiamo avuto le occasioni per pareggiarla almeno. Adesso basta, però: ho aspettato 15 minuti per parlare e ora vado via».