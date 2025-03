Conferenza stampa Conceicao: «Quello che conta è il Milan, non il mio futuro. Sono soddisfatto dei miei ragazzi per questo motivo»

Conferenza stampa Conceicao: le dichiarazioni del tecnico rossonero a pochi minuti dal match perso dal Milan contro la Lazio

A pochi minuti dal termine del match perso dal Milan contro la Lazio 1-2 Conceicao ha dichiarato in conferenza stampa.

UMORE – «Sono qui per difendere i miei giocatori e il mio spogliatoio. Se dovrò lavorare due tre ore in più, lo farò. Siamo in una fase negativa ma continuerò a lavorare forte per uscirne».

FUTURO – «Vivo giorno per giorno. La cosa più importante è il Milan, non è Conceicao se resta o se non resta. Mi dispiace per i tifosi, perché io sono abituato a vincere. Sono veramente ferito per i risultati attuali».

LA PARTITA – «Non è facile analizzarla. Ci sono tanti episodi che succedono, poi decisivi per la partita. L’ambiente non era facile per i giocatori e si è visto. Potevamo fare il gol del 2-1 prima del loro calcio di rigore. L’atteggiamento e la voglia di vincere ci sono state».