Conferenza stampa Conceicao: «Approccio giusto, durante la partita ci sono alti e bassi. Sul ritorno dico questo»

Conferenza stampa Conceicao: le dichiarazioni del tecnico a pochi minuti dal termine della sfida di Coppa Italia Milan-Inter

Conceicao ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole a pochi minuti dal termine del match di Coppa Italia del Milan contro l’Inter.



APPROCCIO – «Approccio e atteggiamento ci sono stati dal primo all’ultimo. Durante la partita si è sbagliato qualcosina. Ma la partita è stata equilibrata».

LA PARTITA E IL RITORNO – «Il ritorno sarà importante per entrambe. Mancano 90 minuti e qualcosa. Oggi è stata una partita equilibrata. C’è rammarico per non aver mantenuto il vantaggio.».

ANDAMENTO DEL MATCH – «Durante la partita ci sono alti e bassi. A me è piaciuto quello che abbiamo fatto perché è stato quello che abbiamo provato».