Conferenza stampa Conceicao – Arriva la decisione del tecnico portoghese, non interverrà in sala stampa alla vigilia di Milan-Monza

Sabato alle ore 20:45 allo Stadio San Siro andrà in scena Milan-Monza, 38° ed ultimo turno di Serie A. Gara nella quale sarà presentata la prima maglia per la stagione 2025/2026 e che sarà preceduta dalla contestazione indetta dalla Curva Sud.

Sergio Conceicao ha deciso che non interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match. Non sarà presente neanche in panchina sabato sera a causa dell’espulsione rimediata in Roma-Milan.