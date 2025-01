Condividi via email

Conferenza stampa Conceicao: quando parla per presentare la sfida Juventus-Milan. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Come appreso dalla nostra redazione, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, parlerà domani alle ORARIO DA STABILIRE in conferenza stampa da Milanello in vista della gara di sabato pomeriggio contro la Juventus a San Siro.

C’è grande attesa per questa delicata partita. I rossoneri, dopodomani, non potranno permettersi passi falsi. Il settimo posto attuale in classifica, infatti, impone al Milan il successo e la conquista dei tre punti.