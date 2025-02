Conferenza stampa Conceicao: «Manca leggerezza e tranquillità. Io e il mio staff abbiamo bisogno di rispetto»

Conferenza stampa Conceicao, al termine di Bologna-Milan l’attaccante rossonero ha rilasciato queste dichiarazioni:

Al termine di Bologna-Milan, match valevole per il recupero della nona giornata di Serie A, in conferenza stampa è intervenuto Sergio Conceicao. Queste le sue parole:

SUGLI EPISODI – «Ci sono questi episodi: alcuni per colpa nostra come a Torino e col Feyenoord, altre per errori di arbitri e Var se l’arbitro non vede. Veramente anche non capisco, sul secondo gol la palla è uscita. Manca leggerezza e tranquillità. Non è che mi lamento o piango, dovevamo fare di più nel secondo tempo, ma gli episodi influiscono sulla squadra».

LO SFOGO DEL MISTER – «Ho visto uno spogliatoio triste, sono frustrato per questo risultato. Tutti i giorni si parla di me, se sono confermato o meno. Se la società mi manda via, faccio le valigie. Io non sono rispettato, vengo tanto criticato. Non è che sono arrivato qui dal nulla, io e il mio staff abbiamo bisogno di rispetto. Ho bisogno di rispetto, quando torno da Milanello la mia famiglia chiama e mi chiede cosa succede».

FRUSTRAZIONE? – «Sono arrabbiato, ma tutti gli allenatori lo sono quando perdono. Domani prepariamo la sfida con la Lazio. Si è creata questa nuvola sul Milan e si esce con i risultati. Ai tifosi non interessa se sono frustrato o se lavoro 10 ore al giorno, importa se si vince».