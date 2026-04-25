Conferenza stampa Bremer pre Milan Juve: «Allegri grande allenatore, dalla gara col Milan mi aspetto che…»

Conferenza stampa Bremer pre Milan Juve: il difensore bianconero ha presentato la sfida di domani sera a San Siro

(inviato all’Allianz Stadium) – Reduce da tre vittorie consecutive, la Juve si proietta al big match contro il Milan per blindare il quarto posto e sognare, chissà, qualcosa in più nelle prime posizioni di classifica.

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Nel giorno di vigilia, sabato 25 aprile, Gleison Bremer è intervenuto in conferenza stampa alle 14.30 per presentare il match di San Siro davanti ai media. Juventusnews24 ha seguito LIVE le sue parole.

AGGANCIARE IL MILAN IN CLASSIFICA – «È importante avere continuità di prestazioni e di vittoria. Domani non sarà semplice, Allegri è un bravo allenatore, ha vinto tanto, lo conosciamo. Domani ci aspetta una partita difficile ma dovremo fare la nostra partita. Mancano 5 partite, se vinciamo domani sarà quasi fatta per la Champions».

ALLEGRI E SPALLETTI, LE DIFFERENZE – «Sono due grandi allenatori. Con Allegri è stato bello perché siamo tornati a vincere dopo tanto tempo, con lui ho imparato tanto soprattutto in fase difensiva. Spalletti vuole giocare sempre, vuole sempre comandare la partita ed è quello che cerchiamo di fare ogni partita».

SPALLETTI MIGLIOR ALLENATORE – «Quando è arrivato lui la squadra è cambiata. Io ho avuto anche Ancelotti, Allegri, grandi allenatori».

LA CONFERENZA STAMPA DI BREMER